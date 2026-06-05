БЕБ змусило відшкодувати ПДВ у справі щодо ремонту доріг

Детективи територіального управління БЕБ у Волинській області забезпечили відшкодування п'яти мільйонів завданих державі збитків – ідеться про несплачений будівельним товариством ПДВ.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"Майже 5 млн грн ПДВ не надійшло до бюджету через дії директора будівельного товариства на Волині", – говориться у повідомленні.

Ризики несплати податків у діяльності товариства виявили аналітики теруправління. На підставі цих матеріалів детективи розпочали кримінальне провадження.

За даними слідства, директор товариства занизив податкові зобов'язання з ПДВ під час надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг. Унаслідок цього до бюджету не надійшло близько 5 млн грн податку на додану вартість.

Директору товариства повідомлено про підозру. Кримінальне провадження скеровано до суду.

"Під час досудового розслідування товариство повністю відшкодувало державі завдані збитки - майже 5 млн грн. Окрім цього, ще 500 тис. грн спрямовано на потреби Збройних Сил України", – розповіли у БЕБ.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Волинської обласної прокуратури.

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