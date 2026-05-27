Місія МВФ почала в Києві новий перегляд програми кредитування
Місія МВФ почала в Україні зустрічі з владою та партнерами в межах першого перегляду програми розширеного фінансування.
Про це заявила постійна представниця фонду в Україні Прішила Тофано.
За її словами, місію очолює Гевін Грей. У МВФ уточнили, що дискусії зосередяться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах.
Співробітники Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями відвідають Україну, щоб оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ і розширенні податкової бази в межах кредиту на 8,1 мільярда доларів.