Місія МВФ почала в Києві новий перегляд програми кредитування

Місія МВФ почала в Україні зустрічі з владою та партнерами в межах першого перегляду програми розширеного фінансування.

Про це заявила постійна представниця фонду в Україні Прішила Тофано.

За її словами, місію очолює Гевін Грей. У МВФ уточнили, що дискусії зосередяться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах.

Співробітники Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями відвідають Україну, щоб оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ і розширенні податкової бази в межах кредиту на 8,1 мільярда доларів.