Законопроєкт про "податок на OLX" доопрацювали: податковий комітет підтримав
Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав доопрацьовану версію законопроєкту №15111 про оподаткування цифрових платформ.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Законопроєкт буде винесено на голосування Ради за основу та в цілому у вівторок, 7 квітня.
Він є частиною "маяку" МВФ, тож його ухвалення є обов'язковою умовою для отримання Україною фінансування.
Проєкт має такі зміни відносно його минулої версії:
- надання дозволу самозайнятим особам оподатковувати доходи від платформ на загальних підставах, як і для фізичних осіб;
- скасування необхідності відкриття спеціальних рахунків для продавців через платформи;
- скасування обов'язковості розкриття банківської таємниці щодо доходів продавців;
- скасування необхідності подання податкової декларації у разі перевищення ліміту з одночасною її заміною на виставлення податкового-повідомлення рішення Податкової служби.
Железняк пише, що тепер законопроєкт повністю підтримується бізнесом, а така редакція зекономить гроші громадянам.
У разі ухвалення закон вступить у дію не раніше 1 січня 2027 року.
Також Комітет підтримав законопроєкт №15110 про продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни.
Раніше Кабмін розбив "Великий податковий законопроєкт" на кілька менших проєктів, серед яких №15110 та №15111.
Зранку 6 квітня Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками комітетів Верховної Ради та обговорила урядові реформи, необхідні для отримання фінансування від ЄС та МВФ.
10 березня Рада провалила голосування за законопроєкт про оподаткування цифрових платформ.