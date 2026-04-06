Законопроєкт про "податок на OLX" доопрацювали: податковий комітет підтримав

Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав доопрацьовану версію законопроєкту №15111 про оподаткування цифрових платформ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт буде винесено на голосування Ради за основу та в цілому у вівторок, 7 квітня.

Він є частиною "маяку" МВФ, тож його ухвалення є обов'язковою умовою для отримання Україною фінансування.

Проєкт має такі зміни відносно його минулої версії:

надання дозволу самозайнятим особам оподатковувати доходи від платформ на загальних підставах, як і для фізичних осіб;

скасування необхідності відкриття спеціальних рахунків для продавців через платформи;

скасування обов'язковості розкриття банківської таємниці щодо доходів продавців;

скасування необхідності подання податкової декларації у разі перевищення ліміту з одночасною її заміною на виставлення податкового-повідомлення рішення Податкової служби.

Железняк пише, що тепер законопроєкт повністю підтримується бізнесом, а така редакція зекономить гроші громадянам.

У разі ухвалення закон вступить у дію не раніше 1 січня 2027 року.

Також Комітет підтримав законопроєкт №15110 про продовження дії військового збору на 3 роки після завершення війни.

Раніше Кабмін розбив "Великий податковий законопроєкт" на кілька менших проєктів, серед яких №15110 та №15111.

Зранку 6 квітня Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з керівниками комітетів Верховної Ради та обговорила урядові реформи, необхідні для отримання фінансування від ЄС та МВФ.

10 березня Рада провалила голосування за законопроєкт про оподаткування цифрових платформ.