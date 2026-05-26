Рада не проголосувала за ПДВ на посилки вартістю до 150 євро

Верховна Рада провалила голосування за правки до законопроєкту №12360, який має внести зміни до Митного кодексу та запровадити податок на додану вартість для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт, який передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, не змогли відправити на повторне друге читання.

Із 226 мінімально необхідних голосів було набрано 222 – відтак, закон відхилено.

"1, 10, 15, 18, 27, 29, 31, 34, 133, 136, 140 – всі ці одинадцять правок провалені. Законопроєкт 12360 (КРІ митниці) не змогли відправити на повторне друге навіть. Все – уряд має вносити новий", – написав Железняк у Телеграм.

"Слуги" завалили прийняття його без правок про посилки, а коли ці правки збили, то був план туди повторно загнати правки по посилкам, але навіть на це їм не вистачило голосів", – написав депутат.

Зазаначимо, що аконопроєкт є частиною "маяку" МВФ, тож його ухвалення є обов'язковою умовою для отримання Україною фінансування.

Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав законопроєкт #15112-1 про скасування пільги у 150 євро на міжнародні посилки.Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна потребує прийняття закону про оподаткування імпортних посилок вартістю до 150 євро, який є умовою фінансування з боку ЄС та Міжнародного валютного фонду, але існує великий ризик його неприйняття через відсутність підтримки з боку суспільства.

У квітні Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ.