Рада донині не криміналізувала порушення антиросійських санкцій – TI Ukraine

Верховна Рада затягує прийняття законопроєкту про криміналізацію порушення антиросійських санкцій.

На це звертає увагу Transparency International Ukraine.

"Законопроєкт №12406, який запроваджує кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій в Україні був зареєстрований і визначений президентом як невідкладний ще в січні цього року. Попри це, він досі не прийнятий парламентом", – говориться у повідомленні.

Під час підготовки цього проєкту закону до другого читання, до нього були внесені негативні правки, які зменшують ефективність механізму, додає громадська організація.

TI Ukraine зазначає, що оновлена редакція законопроєкту втратила окремі положення, які увідповіднювали її до Директиви ЄС; і у доопрацьованому законопроєкті не знайшли своє відображення європейські механізми з забезпечення прав людини, зокрема, тимчасові ліцензії.

Із законопроєкту прибрали необережну форму вини порушення або обходу санкцій. Така зміна є кроком убік від нового європейського стандарту, зазначають у громадській організації.

Директива ЄС вимагає криміналізувати торгівлю, імпорт, експорт, продаж, купівлю, передачу, транзит або транспортування підсанкційних товарів, а також надання послуг, пов’язаних із підсанкційними товарами, навіть якщо вони вчинені з недбалості щонайменше у випадку, що ці товари належать до товарів військового призначення чи подвійного використання.

"Ппарламент продовжує затягувати з критично необхідним розв'язанням проблеми порушення та обходу санкцій в Україні, в черговий раз відкладаючи голосування за законопроєкт", – говориться у повідомленні.

"Вкрай важливо аби Україна нарешті змогла ефективно карати порушників антиросійських санкцій", – підкреслили у громадській організації і закликали парламент прийняти законопроєкт у другому читанні з врахуванням окремих правок.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна займається дипломатичною та іншою роботою, аби не допустити скасування персональних обмежень Євросоюзу для шести російських бізнесменів в обмін на продовження інших санкцій проти Росії. Мова, зокрема, про Дмитра Мазепіна, Петра Авена, Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій РНБО проти капітанів так званого "тіньового флоту" РФ, яким перевозять підсанкційну нафту.

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило та вважає нікчемним розпорядження уряду Росії від 22 серпня 2025 року, яким морські порти тимчасово окупованих українських міст Бердянська та Маріуполя включено до переліку портів Росії, відкритих для заходу іноземних суден.

Раніше повідомлялося, що Україна планує звернутися до Європейського Союзу з проханням накласти санкції на бангладешські компанії, які імпортують пшеницю з окупованих Росією українських територій. Бангладеш не зміг зупинити цю торгівлю після того, як Україна офіційно повідомила, що це зерно крадене і надала докази.