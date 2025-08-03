Зеленський підписав санкції проти капітанів "тіньового флоту" РФ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій РНБО проти капітанів так званого "тіньового флоту" РФ, яким перевозять підсанкційну нафту.

Про це йдеться в указі президента та на його сторінці у Telegram.

"Сьогодні провів нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційних пакети. І перший пакет уже сьогодні застосований — санкції проти капітанів російського тіньового флоту.

Будемо синхронізувати всі ці пакети з нашими партнерами так, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій", — сказав Володимир Зеленський.

До санкційного списку потрапили 94 фізичні особи. Серед них окрім росіян громадяни Індії, Китаю, Бангладеш, Мʼянми, Ірану, Пакистану, Грузії.

Окрім цього санкції запровадили проти 5 компаній.