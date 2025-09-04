Україна намагається не допустити скасування санкцій ЄС для шести бізнесменів з РФ – Власюк

Україна займається дипломатичною та іншою роботою, аби не допустити скасування персональних обмежень Євросоюзу для шести російських бізнесменів в обмін на продовження інших санкцій проти Росії.

Про це повідомив уповноважений президента Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислава Власюка.

"Дійсно, окремі країни-члени ЄС "запропонували" скасувати персональні обмеження ЄС для шести російських бізнесменів в обмін на продовження інших санкцій проти Росії", - зазначив Власюк.

За його словами, мова, зокрема, про Дмитра Мазепіна, Петра Авена, Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

"Зі свого боку, ще з минулого тижня вся наша команда займається дипломатичною та іншою роботою з метою недопущення такого ганебного рішення. Надаємо нові докази для посилення правових позицій", - додав Власюк.

Нагадаємо:

До нового, 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти обмеження проти російської енергетики, фінансових послуг, а також вторинні санкції.