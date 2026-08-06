Марганець на Дніпропетровщині без води з початку серпня: Корецький прокоментував

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заслухав доповідь голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі та відповідальних міністерств щодо ситуації у Марганці.

Про це він повідомив у соцмережах.

В ніч проти 1 серпня місто обстріляли росіяни. Після цього там зникла водопостачання – його досі не відновили. У тому числі в місті та навколишніх громадах відсутнє забезпечення питною водою

"Це наслідок аварії на магістральному водогоні, а також не повної і не своєчасної реакції відповідальних посадових осіб. Жорсткі висновки будуть зроблені найближчим часом", – пише Корецький.

Він поставив задачу здійснити невідкладні заходи, які прискорять ремонт обладнання на водогоні, забезпечать подачу технічної води та підвіз питної води місцевому населенню.

Також Корецький очікує від Ганжі повної залученості та розв'язання проблем забезпечення мешканців водою.

Процес відновлення водопостачання особисто координуватиме міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

Він повідомив, що централізоване водопостачання планують відновити до кінця доби.

Нагадаємо:

Нещодавно перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окрім атак на енергосистему та опалення Росія намагатиметься залишити українські міста без водопостачання.