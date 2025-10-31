Промисловість знизила очікування щодо перспектив розвитку

У жовтні індикатор ділової впевненості в промисловості знизився порівняно з вереснем на 1,8 в.п. і становив мінус 7,4%, у переробній промисловості цей показник знизився порівняно з попереднім місяцем на 1,9 в.п. і становив мінус 9%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

При цьому індикатор ділового клімату в промисловості та в переробній промисловості не змінився порівняно з вереснем і становив плюс 0,7% відповідно, говориться у повідомленні.

Усі складові для розрахунку вищезазначених індикаторів мають сезонно скориговані значення балансів.

Оцінка поточного обсягу замовлень на виробництво продукції (попиту) у промисловості становила мінус 34,1%, у переробній промисловості – мінус 36,2%. Очікування в жовтні щодо обсягу виробництва продукції в найближчі три місяці в промисловості становили плюс 4%, у переробній промисловості – плюс 1%.

Оцінка поточного обсягу запасів готової продукції в промисловості становила мінус 7,9%, у переробній промисловості – мінус 8,1%. Оцінка в жовтні 2025 р. обсягу виробництва продукції за попередні три місяці в промисловості становила мінус 1,7%, у переробній промисловості – мінус 1,2%.

Також повідомляється, що оцінка поточного обсягу іноземних замовлень на виробництво продукції (експортного попиту) в промисловості становила мінус 24,7%, у переробній промисловості – мінус 31,4%.

За результатами обстеження промислових підприємств у жовтні виявлено такі

очікування респондентів щодо стану їх ділової активності, як зростання відпускних цін на продукцію промисловості в найближчі три місяці, уповільнення темпів зменшення кількості працівників на промислових підприємствах, забезпеченість замовленнями – у середньому на чотири місяці роботи, тощо.

Нагадаємо:

Раніше Національний банк України повідомив, що в Україні бізнес зберіг позитивні оцінки подальшої ділової активності за помірного посилення інфляційних та курсових очікувань.

У серпні бізнес поліпшив оцінки ділової активності, про свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА).

У ІІ кварталі 2025 року бізнес позитивно оцінив ділову активність в наступні 12 місяців, але оцінки щодо поточного фінансово-економічного стану підприємств були негативними.

Раніше результати опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій показали, що індекс відновлення ділової активності у лютому знизився до найнижчого рівня з березня 2023 року, досягнувши нуля.