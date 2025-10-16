Нацбанк оцінив активність бізнесу в Україні: в яких сферах найбільші оптимісти

В Україні бізнес зберіг позитивні оцінки подальшої ділової активності за помірного посилення інфляційних та курсових очікувань.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Про це свідчать результати опитування 669 керівників підприємств з 21 регіону країни у ІІІ кварталі 2025 року.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 102,5% порівняно зі 103,1% у ІІ кварталі 2025 року.

Найбільші оптимісти – підприємства енерго- та водопостачання, великі підприємства, а також ті, що здійснюють лише експортні операції.

Натомість респонденти будівництва, транспорту та зв'язку і торгівлі мали стримані оцінки.

Бізнес зберіг негативні оцінки щодо поточного фінансово-економічного стану власних підприємств, водночас очікував на позитивні зміни у найближчий рік.

"Бізнес не надто оптимістичний щодо кількості працівників на своїх підприємствах. Лише підприємства сільського господарства очікували на збільшення персоналу. Натомість будівельники виявились найбільшими песимістами у цьому питанні", - йдеться в повідомленні НБУ.

