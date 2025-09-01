Бізнес поліпшив стримані оцінки ділової активності: які причини

Бізнес поліпшив оцінки ділової активності, про свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА).

Про це повідомляє Національний банк України.

"У серпні 2025 року ІОДА зріс до 49.0 з 48.3 у липні 2025 року та був вищий за рівень у серпні 2024 року (48.4). Пом’якшення оцінок продемонстрували підприємства усіх секторів, що беруть участь в опитуваннях", – зазначено у повідомленні.

За даними регулятора, покращеній оцінці сприяли такі фактори, як жвавий споживчий попит, енергетична стабільність, сповільнення інфляції, а також сезонний чинник.

Водночас економічну активність стримували руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, значні витрати на відновлення, сировину й оплату праці, підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу та дефіцит кваліфікованих кадрів.

"Підприємства будівництва четвертий місяць поспіль позитивно оцінили свої поточні економічні результати та були найоптимістичнішими серед респондентів завдяки сталому внутрішньому попиту та сезонному чиннику: секторальний індекс у серпні становив 54.0 (у липні – 50.6)", – говориться у повідомленні.

Підприємства торгівлі також зберігали позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки жвавим споживчим настроям та розширенню пропозиції товарів у зв’язку з активним надходженням нового урожаю, повідомляє НБУ. Секторальний індекс – 51.8 порівняно (у липні – 51.2)

Підприємства промисловості надали стримані оцінки результатів своєї діяльності, секторальний індекс підвищився з 48.6 у липні до 48.7 у серпні.

Підприємства сфери послуг дещо пом’якшили, але зберегли найстриманіші оцінки: секторальний індекс – 47.0, у липні – 45.8.

"На тлі очікуваного сповільнення темпів зростання закупівельних цін підприємства будівництва, торгівлі та сфери послуг були налаштовані на помірніше здорожчання цін на власну продукцію / послуги, натомість підприємства промисловості очікували на їх незначне прискорення", – говориться у повідомленні.

Ситуація на ринку праці залишається неоднорідною, додає регулятор. "Лише респонденти будівництва були налаштовані на збільшення загальної чисельності працівників, підприємства інших секторів очікували на скорочення персоналу", – зазначає НБУ.

Нагадаємо:

У ІІ кварталі 2025 року бізнес позитивно оцінив ділову активність в наступні 12 місяців, але оцінки щодо поточного фінансово-економічного стану підприємств були негативними.

Раніше результати опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій показали, що індекс відновлення ділової активності у лютому знизився до найнижчого рівня з березня 2023 року, досягнувши нуля.