Бізнес позитивно оцінює подальшу ділову активність – НБУ

У ІІ кварталі 2025 року бізнес позитивно оцінює ділову активність в наступні 12 місяців, але оцінки щодо поточного фінансово-економічного стану підприємств негативні.

Про це повідомляє Національний банк України.

"Респонденти продовжували очікувати на зростання обсягів виробництва товарів та послуг в Україні, а також були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств на тлі поліпшення інфляційних та курсових очікувань", – говориться у повідомленні.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) у І кварталі 2025 року становив до 103,1% зі 108.2%. Нагадаємо, що значення індексу більше 100 означає перевагу у респондентів позитивних економічних настроїв.

Учасники опитування зберегли позитивні оцінки щодо загальних обсягів реалізації продукції, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, а також фінансово-економічного стану підприємств. Бізнес очікує на збільшення обсягу виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців: баланс відповідей – 9.2% (у І кварталі – 15.6%).

Бізнес зберіг негативні оцінки щодо поточного фінансово-економічного стану власних підприємств: баланс відповідей становив "мінус" 5.3% порівняно з "мінус" 3.4% у І кварталі, зазначає НБУ.

Та респонденти продовжили позитивно оцінювати зміни фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 2.4% (у I кварталі 2025 року – 4.7%).

"Поліпшення оцінок продемонстрували респонденти переважної більшості представлених видів діяльності, найбільше – добувної промисловості, сільського господарства, а також енерго- та водопостачання. Водночас респонденти торгівлі все ще мали песимістичні очікування", – говориться у повідомленні.

Очікувалося дещо повільніше зростання обсягів реалізації продукції, у тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей – 10.5% і 9.4% відповідно (у І кварталі – 20.7% та 19.5% відповідно).

Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікували респонденти всіх видів економічної діяльності, найбільше – енерго- та водопостачання, сільського господарства та інших видів діяльності.

Зростання обсягів реалізації продукції на зовнішньому ринку очікували респонденти переробної промисловості, сільського господарства, інших видів діяльності, а також торгівлі.

Респонденти посилили негативні оцінки щодо кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей – "мінус" 4.4% (у I кварталі – "мінус" 0.6%).

Негативні очікування мали респонденти більшості видів економічної діяльності, найбільше – транспорту і зв’язку, торгівлі, а також енерго- та водопостачання. Натомість підприємства будівництва та добувної промисловості очікували на збільшення кількості працівників у наступні 12 місяців.

Учасники опитування послабили очікування щодо зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей – 49.8% порівняно з 60.1% у попередньому кварталі.

На тлі зменшення потреби в позикових коштах найближчим часом (до 33.3% опитаних у ІІ кварталі порівняно з 38.1% у І кварталі) зменшилася частка респондентів, які планують брати банківські кредити – 33.9% (у І кварталі – 35.2%).

"Підприємства, що планують залучати кредити, традиційно надають перевагу кредитам у національній валюті – 83.0% (у І кварталі – 80.9%). Зависокі ставки залишаються найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів – 47.7% відповідей", – говориться у повідомленні.

Значна частка респондентів має інші джерела фінансування – 43.6% порівняно із 44.2% у попередньому опитуванні.

Дещо посилився вплив чинника "значні коливання курсу гривні до іноземних валют"(на 2.2 п. п. до 18.0%).

Респонденти суттєво знизили свої оцінки щодо жорсткості умов доступу до банківських кредитів: баланс відповідей – 9.8% (у попередньому опитуванні – 17.3%).

Нагадаємо:

Рік тому український бізнес очікував уповільнення ділової активності, прогнозував поліпшення інфляційної та погіршення курсової динаміки.

Раніше НБУ повідомляв, що частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилась до 27,9%, або на 2,4 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.