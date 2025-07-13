"Туалетна схема": суд відібрав у оточення ексчиновника землю у Києві під забудову

Так, за даними Департаменту комунально власності КМДА, виглядала громадська вбиральня у квітні 2023

Господарський суд міста Києва зобов'язав компанію "Кінгста" повернути Київраді земельну ділянку площею 0,1 га у Солом'янському районі Києва, отриманою підприємством за "туалетною схемою".

Про це свідчить рішення суду від 2 липня.

У грудні 2024 року Київська міська рада передала в оренду ТОВ "Кінгста" ділянку площею 0,1 га у Києві на вул. Адама Міцкевича, 1-А для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Підприємство отримало землю поза конкурсом, оскільки володіє будівлею - громадською вбиральнею площею 104 кв. м.

Як встановила прокуратура, Київрада своїм рішенням порушила вимоги Земельного кодексу, оскільки передала ділянку не для обслуговування та експлуатації приміщення, а для нового будівництва.

Крім того, Київрада без жодного пояснення надала поза конкурсом землю у зв`язку з набуттям компанією "Кінгста" власності на громадську вбиральну площею 104 кв.м, що майже в 10 разів перевищує площу приміщення.

Суд погодився з цими доводами прокуратури, зазначивши також, що нерухоме майно на 104 кв.м - громадська вбиральня, тоді як за рішенням Київради, яке оспорюється, ділянка передається для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

В результаті суд визнав недійсним договір оренди ділянки площею 0,1 га, та зобов'язав компанію "Кінгста" повернути територіальній громаді міста Києва в особі Київради землю, у придатному для її подальшого використання стані.

Поки невідомо, чи буде компанія подавати апеляцію.

Наразі власницею та керівницею "Кінгста" є Валентина Федорук. З 2018 по квітень 2025 року директором був Віталій Страшок.

За даними видання Київвлада, Валентина Федорук входить до оточення достатньо відомих і впливових столичних експосадовців та депутатів Київради.

Так, вона є співвласницею ТОВ "СО-5" і ТОВ "СВ-5" разом з Романом Блюміним, який, своєю чергою, був або досі є керівником або офіційним співвласником низки компаній, які система Youcontrol відносить до "групи компаній Олександра Спасибка" – ексзаступника голови КМДА у 2016-2019 роках, який в столичній мерії контролював земельні питання.

Зокрема, йдеться про такі фірми, як ТОВ "Ві-Про", ТОВ "Віолта", ПП "Валді 2004", ТОВ "Валді-Холдинг" і ТОВ "ВК-48".

Також Блюмін є співвласником ТОВ "Марві" разом з депутаткою Київради VI-IX скликань Оленою Овраменко (останній раз обрана від партії мера Києва Кличка "УДАР").

Віталій Страшок є головним бухгалтером громадської організації "Правозахист Оболоні", співзасновницею якого є депутатка Київради VIII-IX скликань від "ВО "Батьківщина" Ганна Свириденко. За даними Київвлади, вона та Овраменко голосували за відведення ділянки ТОВ "Кінгста".

"Туалетні схеми" дозволяють виділяти великі земельні ділянки в Києві під невеликі об’єкти нерухомості. Площа земель значно перевищує розмір будівель.

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Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Апартбудгруп" повернути Київраді земельну ділянку загальною площею 0,15 га у Печерському районі столиці, яка також була отримана за "туалетною схемою".