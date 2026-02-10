Поліція викрила майнінг-ферми, які обікрали електропостачальника на 9 мільйонів гривень

Житомирські поліцейські викрили підпільні майнінг-ферми у двох районах області, які завдали понад дев'ять мільйонів гривень збитків електропостачальній компанії.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Фігурант схеми, прагнучи збільшити прибуток від власного криптопідприємства, використав "поза лічильником" понад 1,15 мільйона кВт/год електроенергії на Житомирщині. Нині 41-річному киянину повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України", – говориться у повідомленні.

У відділі комунікації поліції Житомирської області розповіли, що правоохоронці встановили причетність 41-річного киянина до крадіжки електроенергії для створення віртуальних активів у Житомирі.

У ході досудового розслідування також було встановлено, що впродовж кількох років чоловік займався майнінгом криптовалюти ще й на Бердичівщині.

Слідчі встановили, що злочинну діяльність фігурант розпочав ще у 2021 році. Тоді він організував криптоферму у власному будинку в Ружинській громаді: розмістив спеціальне обладнання та під'єднав його до наявної електромережі.

Впродовж майже чотирьох років чоловік створював криптовалюту, а за електроенергію сплачував як звичайний побутовий споживач.

Упродовж 2021–2025 років він незаконно використав близько 1,15 мільйона кВт/год електроенергії.

Поліцейські з'ясували, що у 2024 році чоловік орендував промислове приміщення на околиці Житомира та отримав доступ до трансформаторної підстанції з необхідною потужністю.

Щоб зменшити витрати на електроенергію та збільшити прибутки, підприємець самовільно обладнав лічильник спеціальним пристроєм, який дозволяв дистанційно блокувати процес обліку спожитої електроенергії та спотворював процес обробки інформації постачальником послуг.

Аналогічним пристроєм у березні 2025 року він обладнав лічильник і на криптофермі в Ружинській громаді.

Встановлено, що з жовтня 2024 року по червень 2025 року фігурант викрав понад 400 тисяч кВт/год електроенергії.

Після отримання висновків експертних досліджень та проведення необхідних процесуальних дій слідчі Житомирського районного управління поліції №1 інкримінували фігуранту викрадення електричної енергії, що завдало шкоди у великих розмірах тощо.

Також йому інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. За всіма фактами чоловіку повідомлено про підозру.

Досудове розслідування триває. Згідно з чинним законодавством, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюють співробітники УСБУ в Житомирській області, процесуальне керівництво — Житомирська окружна прокуратура.

