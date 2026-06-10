Прокуратура визнала недійсним інвестдоговір про забудову землі НАН України

Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури і визнав недійсним договір щодо забудови земельної ділянки площею 8,14 га, яка перебуває у користуванні Національної академії наук України.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокуратура в судовому порядку визнала недійсним інвестиційний договір, який передбачав забудову земельної ділянки одного з інститутів НАН України.

Господарський суд міста Києва задовольнив позов Святошинської окружної прокуратури міста Києва про визнання недійсним договору, який передбачає забудову земельної ділянки площею 8,14 га та вартістю понад 167 млн грн, що перебуває у користуванні Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України. Йдеться про ділянки по вул. Омеляна Пріцака у Святошинському районі міста Києва, уточнили у прокуратурі.

Між інститутом та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір, який передбачає будівництво багатофункціонального комплексу на земельній ділянці державної форми власності.

"При цьому, приватне товариство набуває право власності на нерухомість, яка буде збудована на державній земельній ділянці за відсутності рішення дійсного власника землі – Київської міської державної адміністрації", – пояснили у прокуратурі.

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