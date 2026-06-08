Колишній керівник Google скуповує частки в офісах та ТРЦ Києва

Колишній керівник Google Ерік Шмідт і його дружина Венді Шмідт стали співвласниками частини нерухомості Dragon Capital у Києві, зокрема бізнес-центрів, ТРЦ і логістичного комплексу.

Про це пише Forbes Ukraine.

Подружжя контролює по 36% у семи компаніях групи, яким належать бізнес-центри Eurasia і Prime, ТРЦ і БЦ Piramida, а також логістичний комплекс East Gate Logistic. Forbes Ukraine оцінює цю частку у $55-70 млн.

Dragon Capital продовжить управляти об'єктами. У Forbes зазначають, що угоду оформили через кіпрський холдинг, який володіє українськими активами групи.

У 2025 році виторги частини цих об'єктів зросли.. БЦ Eurasia – на 24%, до 194 млн грн, БЦ Prime – на 11%, до майже 95 млн грн, ТРЦ і БЦ Piramida – на 11%, до майже 463 млн грн, East Gate Logistic – більш ніж на 10%, до 138,8 млн грн.

У травні 2021 року власник компанії Dragon Capital Томаш Фіала купив 100% корпоративних прав видання "Українська правда". Редакція підписала з власником редакційну угоду, із змістом якої можна ознайомитися тут.

Нагадаємо:

За перше півріччя 2025 року п'ять найбільших столичних торгових центрів Києва згенерували 2,8 млрд доходу.

Співвласник київського ТРЦ Dream Town Гарік Корогодський розраховує виручити з продажу об'єкта $60-70 млн, а з урахуванням боргу - $100 млн.