Київ отримає додатково два мільярда гривень на підготовку до зими

Уряд виділяє Києву додатково два мільярда гривень на захист енергообʼєктів та забезпечення безперебійного теплопостачання.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що у межах реалізації Плану стійкості Києва держава вже фінансує закупівлю блочно-модульних котелень – на це було виділено 966 млн грн.

"Додатковий фінансовий ресурс для столиці має бути спрямований на те, щоб захистити людей від перебоїв із теплопостачанням взимку", – зазначила очільниця уряду.

"Уряд допомагає місцевій владі повною мірою реалізувати План стійкості столиці та належним чином підготувати місто до зими", – наголосила вона.

Як уточнив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, майже 1.2 млрд грн передбачено на інженерно-технічний захист об'єктів критичної інфраструктури. Ще близько 800 млн грн – на створення резервних джерел теплової енергії в зоні покриття двох столичних ТЕЦ.

"Важливо, щоб усі передбачені заходи реалізовувалися швидко та у повному обсязі", – зазначив він.

Нагадаємо:

Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва, але пізніше взяли і столицю в роботу.

Київрада ухвалила звернення до Верховної Ради та Кабміну з проханням виділити з держбюджету 15 млрд грн на облаштування інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури, розбудову когенерації та створення систем резервного теплопостачання міста.

Уряд виділив з резервного фонду три мільярда гривень для встановлення 216 котелень, готуючи міста до початку зими в умовах російського енергетичного терору.