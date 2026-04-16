Прокуратура вигнала орендаря приміщення університету у Києві

Прокуратура у судовому порядку визнала недійсним договір оренди приміщення, що перебуває на балансі Національного транспортного університету де облаштували будівельний магазин.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За позовом Печерської окружної прокуратури Господарський суд Києва визнав недійсним договір оренди нежитлового приміщення гуртожитку, що обліковується на балансі Національного транспортного університету та зобов'язав орендаря повернути приміщення.

Встановлено, що у 2021 році приватне підприємство-орендар приміщення, університет та регіональне відділення Фонду держмайна уклали додаткову угоду, якою орендар може використовувати приміщення за будь-яким цільовим призначенням.

При цьому орендар розмістив там магазин будівельних матеріалів.

Між тим, законом "Про освіту" визначено, що майно державних і комунальних закладів освіти "не підлягає використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти, пов'язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу".

Відтак прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання недійним договору оренди та повернення приміщення. Йдеться про нерухомість площею 163 кв.м вартістю 3,2 млн грн, розташовану по вул. М. Бойчука у м. Києві, зазначають у прокуратурі.

Суд погодився з доводами прокурора та задовольнив позов у повному обсязі.

Нагадаємо:

