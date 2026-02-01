Росія не може позбутися імпортозалежності у критичних технологіях

Росія намагається зменшити залежність від критично важливих іноземних технологій після того, як західні санкції відрізали Москву від глобальних ланцюгів постачання, однак в неї не виходить.

Про це йдеться у внутрішній урядовій оцінці, з якою ознайомилася Financial Times.

Цей документ показує, наскільки складно країні "відвикнути" від західних технологій після того, як Володимир Путін наказав розпочати повномасштабне вторгнення в Україна у 2022 році.

У звіті зазначається, що Росія й досі критично залежить від імпорту в сферах, важливих для ведення війни: машинобудування, виробництво дронів, енергетика. Також "забуксували" спроби наростити неенергетичний експорт і створити інфраструктуру, потрібну для стабільного виробництва та зовнішніх ланцюгів постачання.

Оцінка містить шестирічний план із цілями імпортозаміщення у критичних галузях до 2030 року — коли має завершитися нинішній президентський термін Путіна. Однак експерти, які ознайомилися з документом, вважають прогнози надто оптимістичними.

"Найбільше впадає в око порівняння цілей на 2030 рік із цифрами за 2024-й. Це ключові технології та галузі для війни й самозабезпечення загалом — і вони надзвичайно залежні від імпорту", — сказала Олександра Прокопенко, наукова співробітниця Carnegie Russia Eurasia Center у Берлін.

У грудні Путін скаржився, що чиновники досі не дали повної оцінки "технологічному суверенітету" Росії та не сформували шлях до "технологічного лідерства".

Багато секторів, у яких Росія намагається стати технологічно самодостатньою, найбільше постраждали саме від західних санкцій.

Наприклад, крилата ракета Х-101, одна з найсучасніших у РФ, може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва — зокрема електроніку від американських виробників мікросхем, серед яких Texas Instruments, Analog Devices та Intel.

Санкції змусили Росію переорієнтуватися на Китай як заміну тим компонентам, які вона вже не могла купувати на Заході. У 2023 році Китай забезпечив 90% імпортованої Росією мікроелектроніки — йдеться в дослідженні Kyiv School of Economics.

Російська дронова галузь також сильно залежить від китайських постачальників. У середині 2025 року український аналіз нового російського військового дрона Delta показав, що його керувальні мотори, камери, антени, відеопередавачі, модулі запалювання, бензиновий двигун, батареї, процесори, сенсори та контролери — китайського виробництва.

