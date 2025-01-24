Розслідувачі знайшли європейські компанії, які постачають обладнання для військової техніки РФ

Дев'ять виробників промислового обладнання з Чехії, Польщі, Швеції та Швейцарії продовжили роботу в Росії після її вторгнення в Україну. Їхню продукцію використовують у військовій техніці - такі поставки заборонені західними санкціями.

Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider і чеського видання Investigace, пише The Moscow Times.

Європейські компанії ведуть бізнес через дочірні структури та фірми, що належать їхнім топ-менеджерам. Оборот місцевих підрозділів почав збільшуватися після початку війни і до 2023 року досяг майже 6,4 млрд рублів.

Наприклад, у Єкатеринбурзі продовжує працювати верстатобудівний завод "ГРС Урал", контрольний пакет у якому належить чеській TOS Varnsdorf. У 2023 році підприємство в 1,5 раза збільшило обсяг бізнесу.

Під час виробництва в Росії завод використовує ввезені з Чехії компоненти і там же закуповує верстати. Вантажовідправником і постачальником у більшості випадків виступає TOS Varnsdorf.

За даними на кінець 2023 року, на балансі "ГРС Урал" була вказана різна продукція загальною вартістю 560 млн рублів. Виручка компанії збільшилася до 673,4 млн рублів порівняно з 436,3 млн рублів роком раніше.

Крім того, з лютого 2022-го до вересня 2024 року TOS Varnsdorf імпортувала в Росію продукцію на понад $12 млн. У поставках брала участь "дочка" виробника - "ТОС Варнсдорф-Рус", а також "КР Груп" і "КР-Пром", які належать його партнерам із "ГРМ Урал". Безпосередньо завод завіз до Росії обладнання на $943,3 тисячі.

"КР Груп" і "КР-Пром" також імпортували продукцію інших чеських виробників - Esa Plating En SRO і CZ Tech Celakovice AS на $496,6 тисячі і $820,2 тисячі відповідно. В останньому випадку відправником виступила єгипетська компанія Egyptian German For Engineering Works, яка поставила верстати загальною вагою 12 тонн у порт Новоросійська.

Нагадаємо:

Росії вдалося закупити понад 22 тисячі ЧПК-верстатів, компонентів і витратних матеріалів до них на 18,2 мільярда доларів протягом 2023 та перших семи місяців 2024 року.