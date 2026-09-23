Прокуратура повернула ще сто гектарів "оборонних земель"

За позовами прокуратури суд зобов'язав повернути державі майже 90 га земель біля кордону з Білоруссю, загалом цього року прокуратури пред'явили 361 позов щодо повернення "оборонних земель" на 44,9 млрд грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

На Волині за позовами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону суд зобов'язав повернути державі майже 90 га земель у прикордонній смузі вздовж кордону з Білоруссю. Ще майже 14 га земель загальновійськового полігону вже повернуто Міністерству оборони України.

"Ідеться про 104 га земель оборони, які мають використовуватися для охорони державного кордону та потреб Збройних Сил України. Їх грошова оцінка перевищує 220 млн грн", – зазначили у прокуратурі.

Попри оборонне призначення та необхідність земель для потреб Державної прикордонної служби України, три ділянки загальною площею 90 га були зареєстровані як сільськогосподарські.

За позовами прокуратури суд зобов'язав повернути їх державі. Рішення набрали законної сили.

В іншій справі дві земельні ділянки загальною площею понад 24,5 га частково накладалися на територію загальновійськового полігону.

На виконання судових рішень державну реєстрацію цих ділянок скасовано. Більша частина цих земель уже повернута Міноборони.

Повернення земель, майна та інших активів оборонного призначення є одним із напрямів роботи прокуратури в межах стратегічного напряму "Оборонний інтерес", говориться у повідомленні.

У 2026 році спеціалізовані прокуратури у сфері оборони пред'явили 361 позов на 44,9 млрд грн. Суди задовольнили 199 позовів на 36,5 млрд грн. Виконано судових рішень на 92,1 млрд грн, зокрема до бюджету повернуто 377,4 млн грн, інформує прокуратура.

Нагадаємо:

Раніше суд задовольнив позов прокуратури та повернув у державну власність понад 28 гектарів земель у прикордонній смузі на Харківщині.

Господарський суд Києва зобов'язав ГО "Мукачівське районне товариство мисливців та рибалок Острож" (Закарпатська область) звільнити мисливські угіддя загальною площею 968,8 га на території військового містечка №14.

Спеціалізована прокуратура повернула Міністерству оборони два гектари військового полігону на Одещині, які сільрада незаконно передала у власність для ведення сільського господарства.

Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону через суд повернули землі державній власності. Ці землі незаконно передали в користування ДСГП "Ліси України" – на них розташований лісовий фонд, ідеться в повідомленні.

Раніше Верховний Суд заборонив приватизувати чи орендувати прикордонні землі на Харківщині, залишивши їх у державній власності.