У Сумах викрили підприємця, який обдурив прикордонників на чотири мільйона гривень

На Сумщини правоохоронці викрили приватного підприємця з Волині, який обманом заробив на військових: поставив квадроцикли, не призначені для експлуатації для їзди по бездоріжжю.

Про це повідомляє Національна поліція України, а також Офіс генерального прокурора.

Оперативники Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Сумщини у співпраці із працівниками внутрішньої безпеки ДПСУ та військової контррозвідки СБУ викрили приватного підприємця з Волині.

Військова частина прикордонників замовила та оплатила фірмі 28 квадроциклів з відповідними технічними характеристиками, зазначених у специфікації до договору.

Однак замість замовленої техніки ділок фактично доставив квадроцикли тієї ж марки, але іншої комплектації.

На відміну від модифікації зазначеної у договорі техніка мала менші габарити та була призначена для експлуатації на дорогах загального використання та легкого бездоріжжя.

"Зекономлені гроші фігурант вирішив використати для власних потреб: спочатку перерахував їх з корпоративного рахунку на власний депозитний рахунок, з якого потім направив гроші для погашення раніше отриманої позики", – говориться у повідомленні.

За результатами експертних досліджень встановлено, що держава зазнала збитків на суму майже чотири мільйони гривень.

Нагадаємо:

Прокуратура повідомила киянину про підозру у шахрайстві на майже 1,2 мільйона гривень: він обіцяв військовим допомогти отримати ділянки під забудову, знаючи, що ці землі передати безкоштовно неможливо.

У Києві викрито масштабну схему шахрайства з нерухомістю в новобудові на Печерську, організував колишній депутат Дніпровської міської ради: одні й ті самі квартири продавали двічі.

Раніше на Київщині поліція викрила чиновників, які вимагали хабарі за оформлення компенсацій у межах програм відновлення житла, пошкодженого внаслідок війни.