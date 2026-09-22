Щомісячна "абонплата" 500 доларів: у Києві викрили схему поборів з лісництв

У Києві викрили працівника Держекоінспекції, який вимагав щомісячну плату по 500 доларів за те, щоб не проводити перевірки у лісництвах і "не помічати" порубку деревини.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної та Спеціалізованої екологічної прокуратур міста Києва повідомлено про підозру трьом особам.

"За даними досудового розслідування, з кожного агролісництва підозрюваний, який є працівником Державної екологічної інспекції, вимагав щомісячну плату в еквіваленті 500 доларів США. Заплатити таку суму мали до 10 числа кожного місяця", – розповіли у прокуратурі.

За ці гроші співучасники обіцяли не проводити перевірки, а також не помічати порубку деревини та не повідомляти про порушення природоохоронного законодавства правоохоронні органи.

Одного з учасників схеми, а саме лісничого, затримали на парковці одного зі столичних торгівельних центрів безпосередньо після передачі 2000$, отриманих за безперешкодну роботу чотирьох агролісництв. Тоді ж затримали і двох інших учасників схеми.

Усім затриманим повідомлено про підозри в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди, за попередньо змовою групою осіб.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 665 600 гривень.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводять слідчі Шевченківського УП поліції за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України.

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