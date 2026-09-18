700 тисяч гривень на вітер: у Києві викрили переплату за вивезення листя

Управління освіти Подільської райдержадміністрації Києва переплатило 700 тисяч гривень за вивезення опалого листя з територій закладів освіти.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва бухгалтеру управління освіти повідомлено про підозру у розтраті бюджетних грошей у великих розмірах.

Встановлено, що у 2023 році бухгалтер, яка була особою, уповноваженою на проведення публічних закупівель, забезпечила укладання договору між управлінням освіти та КП УЗН Подільського району на послуги з вивезення опалого листя та гілля з територій закладів освіти району.

Так, за ці роботи за умовами договору заплатили понад 2,8 млн грн. При цьому встановлено, що вартість вивезення листя була суттєво завищена, внаслідок чого за ці послуги переплатили понад 700 тис. грн.

Дії підозрюваної кваліфіковано як розтрата бюджетних коштів, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, у великих розмірах.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводять слідчі Подільського УП ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводу УСР у м. Києві ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо:

На Київщині викрили схему заволодіння бюджетними коштами: посадовці орендували стару когенераційну установку, яку не вдалося запустити на початку опалювального сезону.

Прокуратура оскаржує в суді інвестиційний договір, який передбачає будівництво приватної клініки та паркінгу на території Свято-Михайлівської клінічної лікарні.

Прокуратура повідомила про підозру директору департаменту комунальної власності Київської міської державної адміністрації – його підозрюють у незаконній приватизації комунальної нерухомості вартістю у 7,4 мільйона гривень.