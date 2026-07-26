На Закарпатті у товариства мисливців відібрали майже тисячу гектарів військового містечка

Господарський суд Києва зобов`язав ГО "Мукачівське районне товариство мисливців та рибалок Острож" (Закарпатська область) звільнити мисливські угіддя загальною площею 968,8 га на території військового містечка №14.

Про це свідчить рішення суду від 6 липня.

У 2006 році Мукачівська квартирно-експлуатаційна частина (пізніше – Квартирно-експлуатаційний відділ м. Мукачево Міноборони) отримала у постійне користування 1 685 га землі, у тому числі територію військового містечка на 1 010 га.

У 2012 році Закарпатська облрада надала у користування на 25 років мисливські угіддя громадській організації "Острож" на території Мукачівського району на площі 7 877 га.

Як з'ясувалося, у ці ділянки (для ведення мисливського господарства та полювання) також увійшли 968,8 га земель оборони, в тому числі лісові угіддя площею 533,8 га, польові 417 га та водно-болотні 18 га. Тобто мисливська громадська організація отримала землі військового містечка.

Водночас за даними прокуратури, Міноборони, як уповноважений орган управління містечком, не надавало дозволів та погодження на передачу ГО "Острож" цієї Мукачівської ділянки полігону військової частини. Тобто її передали з порушеннями.

Суд дослухався до доводів прокуратури, визнав незаконним та скасував рішення Закарпатської облради в частині надання "Острожу" у користування на 25 років землі площею 968,8 га у військовому містечку №14, визнавши, що облрада розпорядилася ділянкою без відповідної компетенції. "Острож" зобов`язали звільнити ці мисливські угіддя.

Засновниками громадської організації "Мукачівське районне товариство мисливців та рибалок Острож" є керівник Віктор Поллогі та Василь Куцур.

Нагадаємо:

Господарський суд Києва зобов`язав Хмільницьку районну організацію Українського товариства мисливців і рибалок (РО УТМР, Вінницька область) звільнити мисливські угіддя на території природно-заповідного фонду загальнозоологічного заказника "Сандрацький" площею 498 га.