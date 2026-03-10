На Харківщині суд повернув державі 28 га "оборонних земель"

Суд задовольнив позов прокуратури та повернув у державну власність понад 28 гектарів земель у прикордонній смузі на Харківщині.

Про це повідомляє "Думка".

На території Чугуївського району земельна ділянка, розташована вздовж державного кордону України, перебувала у приватній власності. Площа цієї ділянки перевищує 28 гектарів.

У квітні 2024 року власник передав землю у користування своєму товариству з обмеженою відповідальністю за договором емфітевзису строком на 49 років.

Як зазначили у Харківській обласній прокуратурі, було встановлено, що земельна ділянка розташована у межах прикордонної смуги, а отже належить до земель оборони.

Згідно із законодавством, такі землі можуть перебувати виключно у державній власності.

Крім того, вони можуть використовуватися лише для цілей укріплення та охорони державного кордону, а також для організації відсічі державі-агресору.

У зв'язку з виявленими порушеннями керівник Чугуївської окружної прокуратури подав до суду позов в інтересах держави в особі Харківська обласна військова адміністрація до фізичної особи та підприємства про витребування земельної ділянки.

Суд повністю задовольнив позов: договір емфітевзису визнано недійсним, а землю повернуто у державну власність.

Нагадаємо:

Спеціалізована прокуратура повернула Міністерству оборони два гектари військового полігону на Одещині, які сільрада незаконно передала у власність для ведення сільського господарства.

Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону через суд повернули землі державній власності. Ці землі незаконно передали в користування ДСГП "Ліси України" – на них розташований лісовий фонд, ідеться в повідомленні.

Раніше Верховний Суд заборонив приватизувати чи орендувати прикордонні землі на Харківщині, залишивши їх у державній власності.

Раніше повідомлялося, що Господарський суд Дніпропетровської області відмовив в позові ТОВ "Аграрна Справа", яка хотіла через суд отримати врожай озимої пшениці, засіяний на землях квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) міста Дніпро Міністерства оборони.

Господарський суд Львівської області зобовʼязав міську раду Львова повернути у державну власність ділянку Міноборони в Малехові. Йдеться про земельну ділянку площею 0,49 гаі, що є частиною більшої ділянки 3,84 га, яка з 1997 року перебуває у власності Міноборони.