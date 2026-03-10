Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

На Харківщині суд повернув державі 28 га "оборонних земель"

Андрій Муравський — 10 березня, 16:25
На Харківщині суд повернув державі 28 га оборонних земель
Думка

Суд задовольнив позов прокуратури та повернув у державну власність понад 28 гектарів земель у прикордонній смузі на Харківщині.

Про це повідомляє "Думка".

На території Чугуївського району земельна ділянка, розташована вздовж державного кордону України, перебувала у приватній власності. Площа цієї ділянки перевищує 28 гектарів.

У квітні 2024 року власник передав землю у користування своєму товариству з обмеженою відповідальністю за договором емфітевзису строком на 49 років.

Як зазначили у Харківській обласній прокуратурі, було встановлено, що земельна ділянка розташована у межах прикордонної смуги, а отже належить до земель оборони.

Згідно із законодавством, такі землі можуть перебувати виключно у державній власності.

Крім того, вони можуть використовуватися лише для цілей укріплення та охорони державного кордону, а також для організації відсічі державі-агресору.

У зв'язку з виявленими порушеннями керівник Чугуївської окружної прокуратури подав до суду позов в інтересах держави в особі Харківська обласна військова адміністрація до фізичної особи та підприємства про витребування земельної ділянки.

Суд повністю задовольнив позов: договір емфітевзису визнано недійсним, а землю повернуто у державну власність.

Нагадаємо:

Спеціалізована прокуратура повернула Міністерству оборони два гектари військового полігону на Одещині, які сільрада незаконно передала у власність для ведення сільського господарства.

Прокурори Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону через суд повернули землі державній власності. Ці землі незаконно передали в користування ДСГП "Ліси України" – на них розташований лісовий фонд, ідеться в повідомленні.

Раніше Верховний Суд заборонив приватизувати чи орендувати прикордонні землі на Харківщині, залишивши їх у державній власності.

Раніше повідомлялося, що Господарський суд Дніпропетровської області відмовив в позові ТОВ "Аграрна Справа", яка хотіла через суд отримати врожай озимої пшениці, засіяний на землях квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) міста Дніпро Міністерства оборони.

Господарський суд Львівської області зобовʼязав міську раду Львова повернути у державну власність ділянку Міноборони в Малехові. Йдеться про земельну ділянку площею 0,49 гаі, що є частиною більшої ділянки 3,84 га, яка з 1997 року перебуває у власності Міноборони.

земля суди

суди

На Харківщині суд повернув державі 28 га "оборонних земель"
Абрамович не хоче віддавати Україні кошти від продажу "Челсі"
Депутату сільради, який приховав 4,4 мільйона гривень, присудили громадські роботи

Останні новини