На тлі атак РФ судновласники призупиняють заходи до портів України – ЗМІ

Посилення російських атак на судна змусило частину судновласників утриматися від заходів до портів України: вони переглядають фрахтові угоди або скасовують бронювання.

Про це пише видання Latifundist.com.

"Судновласники дедалі частіше відмовляються заходити до українських портів після посилення російських атак на судна в Чорному морі та портову інфраструктуру Одеської області", – поділилися спостереженнями у компанії ASAP Agri.

За словами брокерів, уже укладені фрахтові угоди переглядаються, а частина бронювань скасовується.

Страхові компанії тимчасово призупинити оформлення нових полісів воєнного страхування для суден і вантажів, що прямують до українських портів. Наразі страховики переглядають рівень страхових премій з урахуванням зростання ризиків, говориться у публікації.

На тлі погіршення безпекової ситуації різко скоротилася й активність на українському ринку CPT-порт, пише Latifundist.com.

У компанії Atria Brokers зазначили, що більшість трейдерів призупинили нові закупівлі зерна та переглядають свої ризики. Частина з них знизила закупівельні ціни на зерно нового врожаю.

У компанії Barva Invest говорять, що більшість великих трейдерів призупинили закупівлі зерна на терміналах у морських портах, окремі термінали тимчасово припинили роботу.

Паралельно учасники ринку відзначають зростання попиту на альтернативні експортні маршрути.

У компанії Atria зазначають, що пропозиції румунської фуражної пшениці для серпневих поставок уже зросли до близько 247доларів за тонну, тоді як тижнем раніше вони становили 228–229 доларів FOB Констанца. Частина румунських продавців тимчасово вийшла з ринку, очікуючи подальшого розвитку подій.

У разі подальших перебоїв із експортом зерна з України та Росії румунське й болгарське зерно стане основною альтернативою для покупців у Чорноморському регіоні, говориться у публікації.

Зазначимо, що на початку року повідомлялося, що на тлі посилення атак на портову інфраструктуру та дедалі частіших пошкоджень комерційних суден багато судновласників стали призупиняти заходи в українські глибоководні порти.

Згодом у Адміністрації морських портів України повідомили, що це перебільшення, посилаючись на власну статистику, дефіциту торговельного флоту не спостерігалося.

Нагадаємо:

У Асоціації аграріїв України повідомили, що країна втратила близько третини своїх можливостей з експорту зерна через свої ключові чорноморські порти через посилення російських атак.

Масштабна пожежа, яка 14 липня виникла внаслідок російського удару на олійному терміналу "Кернел" на Одещині, пошкодила половину ємностей та 25 тисяч тонн продукції.

Росіяни атакували два торговельних судна під прапорами Танзанії та Ліберії, капітан одного з суден загинув.