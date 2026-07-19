Станція метро "Лукʼянівська" відновила роботу після обстрілу

У Києві станція метро "Лукʼянівська" відновила роботу після перерви 19 липня, причиною чому став російський обстріл.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Лукʼянівська" була тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю 19 липня.

Поїзди на "зеленій" лінії київського метро проїжджали станцію без зупинки.

Близько 16 години дня того ж дня роботу станції повноцінно відновили.

Нагадаємо:

У ніч на неділю, 19 липня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожої балістики, у столиці пролунало понад 40 вибухів, загорілися будинки, ТРЦ і автомобілі, є загиблий і потерпілі.

Російські загарбники влучили у логістичний хаб у Київській області, внаслідок чого виникла велика пожежа.

Також прямим влучанням ракети вони знищили потужності виробника балістичного захисту UKRTAC.