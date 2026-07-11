Із 15 липня в Києві дорожчає проїзд: скільки коштуватимуть поїздки

Із 15 липня в Києві змінюється вартість проїзду в комунальному транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 гривень, а безлімітний місячний проїзний коштуватиме 3 656 гривень.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, діятиме система знижок. Так, сплачуючи за 10–19 поїздок вартість кожної з них буде 28,90 грн.

У разі 20–29 поїздок кожна буде коштувати вже 27,80 грн.

Від 30 до 39 поїздок – 26,60 грн, від 40 до 49 – 25,50 грн, 50 поїздок – 25 грн.

"Щодо місячних проїзних, то залежно від їх виду вартість однієї поїздки становитиме близько 23,3–23,6 грн", – говориться у повідомленні.

Після громадського обговорення вартість безлімітного місячного проїзного зменшили на 25% від початково запропонованої – він коштуватиме 3 656 грн.

Пільговий проїзд для визначених законодавством категорій пасажирів у Києві зберігається.

Для студентів та учнів пільговий проїзд зберігається: студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні безкоштовно користуватимуться транспортом упродовж навчального року, а під час літніх канікул оплачуватимуть 25% вартості.

"Орієнтовно з 1 серпня запрацює пересадковий квиток вартістю 60 грн, який дозволятиме необмежено пересідати між усіма видами комунального транспорту протягом 90 хв", – говориться у повідомленні.

КМДА також інформує, що поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року. Після цього невикористані поїздки не згорять – їх вартість переведуть у грошовий еквівалент і зарахують на баланс транспортної картки.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що київський міський голова Віталій Кличко вже підписав розпорядження щодо підвищення тарифів на проїзд у Києві: .

Раніше повідомлялося, що Києві з 15 липня 2026 року планують збільшити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн, проїзний на 46 поїздок – 1088 грн, а безлімітний проїзний – 4875 грн.

Столичний очільник Віталій Кличко заявив, що навіть після можливого підвищення вартості проїзду до 30 грн громадський транспорт Києва залишиться дотаційним, адже собівартість проїзду в метро становить близько 60 грн, а в наземному транспорті – близько 50 грн.

1 червня завершилося публічне обговорення щодо подорожчання проїзду на громадському транспорті у Києві – 96% учасників виступили проти.

Київська міська державна адміністрація не підтримала петицію з вимогою зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці.