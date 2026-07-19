У Києві горів ТРЦ після атаки РФ

У ніч на неділю, 19 липня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожої балістики, у столиці пролунало понад 40 вибухів, загорілися будинки, ТРЦ і автомобілі, є загиблий і потерпілі.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог, ОВА, КМДА, мер Києва Віталій Кличко, КМВА

Деталі: О 1:23 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння для Києва.

Перед цим у столиці та низці областей оголосили повітряну тривогу.

На тлі повітряної тривоги через атаку балістикою в Києві пролунали численні вибухи.

Разом з тим Повітряні сили повідомляли про нові балістичні ракети курсом на Київ.

Оновлено: Кличко повідомив, що в Деснянському районі, за попередньою інформацією, підіймається дим біля одного з торговельних центрів. За іншою адресою палають автівки.

Також було зафіксоване влучання в нежитлове приміщення.

Крім того, Кличко інформував про виклик медиків у Шевченківський район.

У КМВА зазначили, що в Шевченківському районі пошкоджено житловий багатоквартирний будинок.

У Дніпровському районі горять ТРЦ та автомобілі.

Пряма мова Кличка: "У Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння в багатоквартирному житловому будинку.

Екстрені служби прямують на місце".

"У Святошинському районі палає приватний житловий будинок".

Деталі: Після 2 ночі Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

За даними моніторів, понад 40 ракет ворог запустив по столиці трохи менш ніж за годину.

За даними Кличка, також у Соломʼянському районі зафіксоване загоряння в приміщенні супермаркету. У Шевченківському — пожежа в нежитловому приміщенні.

О 2:36 Повітряні сили знову повідомили про "нові балістичні ракети на Київ з Брянська".

Близько 3 ночі Кличко повідомив про потерпілу, яку госпіталізували медики.

Також він додав, що у Соломʼянському районі уламки впали поруч із 9-поверхівкою. У будинку повибивало вікна. З другого поверху врятували одну людину.

У цьому ж районі зафіксоване загоряння на даху будівлі супермаркету. А також — в житловому будинку поруч.

Пряма мова Кличка: "Наразі двоє постраждалих у столиці. Обох госпіталізували в стаціонари міських лікарень".

Деталі: За даними мера, у Дніпровському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння в гуртожитку.

О 3:14 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлено: Пізніше, за даними КМВА, стало відомо про загиблого внаслідок атаки на Київ.

Кличко повідомив, що кількість потерпілих зросла до 7.

Пряма мова Кличка о 4:09: "У Соломʼянському районі горить нежитлова будівля. Поруч із нею палає пʼятиповерховий житловий будинок. Мешканців рятують із вікон за допомогою автодрабини. Наразі врятували чотирьох людей".

Українська правда