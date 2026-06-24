Київська електричка відновлює рух повним кільцем навколо столиці

Київська міська електричка Kyiv City Express відновлює рух повним залізничним кільцем навколо столиці – ремонт тривалістю майже два місяці завершено.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"З 28 червня повне залізничне кільце навколо столиці буде відновлено, міст між станціями Почайна та Райдужний відкритий для руху за своїм графіком", – говориться у повідомленні.

На мосту оновлено несучі конструкції, додано нові елементи колій та антикорозійний захист, що продовжить термін його служби та підвищить безпеку руху поїздів, зазначили в УЗ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з 29 квітня по 27 червня київська електричка Kyiv City Express змінює рух. Рейси Kyiv City Express в години пік з періодичністю кожні 30 хвилин будуть стабільно курсувати тільки на півкільці між станціями Святошин – Вокзальна – Дарниця – Святошин.