На кордоні тестують пріоритетний проїзд для вантажівок: які правила

З 17 липня в системі "єЧерга" розпочинається тестування нового механізму визначення пріоритетності для вантажних транспортних засобів, що перетинають державний кордон.

Про це інформує Державна митна служба України.

Однією з категорій, які отримають пріоритет під час формування електронної черги, стануть підприємства зі статусом авторизованого економічного оператора, зазначили у ДМС.

"Також пріоритет надаватиметься перевезенням, що здійснюються з використанням транзитних декларацій Т1 або книжки МДП (TIR). Перевірка наявності та чинності відповідних спрощень відбуватиметься автоматично завдяки інтеграції інформаційних ресурсів Державної митної служби України з системою "єЧерга", – говориться у повідомленні.

Новий механізм працюватиме за принципом співвідношення 3:5, що передбачає пропуск трьох транспортних засобів із пріоритетом після п'яти вантажівок, які такого пріоритету не мають, пояснили митники.

"Запровадження пріоритетності для компаній зі статусом АЕО є черговим кроком у розвитку системи митних спрощень та створенні додаткових переваг для доброчесного бізнесу", – кажуть у ДМС.

Функціонал тестуватиметься на всіх пунктах пропуску, де здійснюється оформлення вантажних транспортних засобів масою понад 3,5 тонни.

Наразі в Україні статус авторизованого економічного оператора мають 128 підприємств.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з 12 травня у системі "єЧерга" діятиме автоматична перевірка чинного страхового сертифіката для комерційного транспорту. Йдеться про автобуси та вантажівки, для яких наявність "Зеленої картки" є обов'язковою умовою перетину кордону.

Уряд спрощує умови роботи для міжнародних перевізників, прибравши дублювання процедур під час технічного контролю вантажівок.

Мінрозвитку оновлює функціонал системи "єЧерга": запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через "Дію", сайт і мобільний застосунок "єЧерги".