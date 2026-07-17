На кордоні тестують пріоритетний проїзд для вантажівок: які правила
З 17 липня в системі "єЧерга" розпочинається тестування нового механізму визначення пріоритетності для вантажних транспортних засобів, що перетинають державний кордон.
Про це інформує Державна митна служба України.
Однією з категорій, які отримають пріоритет під час формування електронної черги, стануть підприємства зі статусом авторизованого економічного оператора, зазначили у ДМС.
"Також пріоритет надаватиметься перевезенням, що здійснюються з використанням транзитних декларацій Т1 або книжки МДП (TIR). Перевірка наявності та чинності відповідних спрощень відбуватиметься автоматично завдяки інтеграції інформаційних ресурсів Державної митної служби України з системою "єЧерга", – говориться у повідомленні.
Новий механізм працюватиме за принципом співвідношення 3:5, що передбачає пропуск трьох транспортних засобів із пріоритетом після п'яти вантажівок, які такого пріоритету не мають, пояснили митники.
"Запровадження пріоритетності для компаній зі статусом АЕО є черговим кроком у розвитку системи митних спрощень та створенні додаткових переваг для доброчесного бізнесу", – кажуть у ДМС.
Функціонал тестуватиметься на всіх пунктах пропуску, де здійснюється оформлення вантажних транспортних засобів масою понад 3,5 тонни.
Наразі в Україні статус авторизованого економічного оператора мають 128 підприємств.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що з 12 травня у системі "єЧерга" діятиме автоматична перевірка чинного страхового сертифіката для комерційного транспорту. Йдеться про автобуси та вантажівки, для яких наявність "Зеленої картки" є обов'язковою умовою перетину кордону.
Уряд спрощує умови роботи для міжнародних перевізників, прибравши дублювання процедур під час технічного контролю вантажівок.
Мінрозвитку оновлює функціонал системи "єЧерга": запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через "Дію", сайт і мобільний застосунок "єЧерги".