Прокуратура вимагає стягнути 3 мільйонагривень з ексзаступника начальника ТЦК

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила позов до суду про визнання необґрунтованими активів колишнього заступника начальника Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Одеси.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Державне бюро розслідувань.

"За матеріалами розслідування ДБР прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів, які впродовж 2022 року набув колишній заступник начальника Київського РТЦК та СП м. Одеси", – говориться у повідомленні.

Йдеться про квартиру в житловому комплексі в Одесі та автомобіль "HONDA HR-V" загальною вартістю 2,9 млн гривень.

Аналіз доходів і витрат посадовця, членів його сім'ї показав відсутність законних джерел для набуття зазначеного майна.

Матеріали були зібрані Державним бюро розслідувань, яке системно документує факти незаконного збагачення та подає до компетентних органів інформацію про ознаки необґрунтованих активів посадовців.

