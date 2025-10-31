На сьогодні державна програма "Пакунок школяра" профінансована на 78% від запланованого обсягу фінансування — це 956 млн гривень для понад 188 тисяч родин першокласників.

Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Майже 20 тисяч із них отримали допомогу в межах останньої хвилі виплат, зазначають у відомстві.

"Загалом подано 238 тисяч заяв — це майже 94% від запланованої кількості родин. Понад 193 тисячі з них уже погоджено — це як ті, що вже профінансовані, так і ті, які готуються до виплати. Ще майже 5 тисяч заяв перебувають на перевірці Пенсійного фонду України", – говориться у повідомленні.

Одноразова допомога в розмірі 5 000 грн спрямована на родини першокласників і покриває витрати на закупівлю необхідних речей для навчання — канцелярію, дитячий одяг і взуття, а також книги.

На це українці вже витратили понад 619 млн гривень, а найпопулярнішою покупкою залишається дитячий одяг. Сім'ї можуть скористатися онлайн-платформою, яка налічує понад 27 тисяч магазинів із можливістю оплати за "Пакунком школяра".

Це не вичерпний перелік торгових точок, але можливість розрахуватися у них гарантована, додають у міністерстві.

Заяву можна зробити як онлайн через застосунок Дія, так і звернувшись письмово у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Більшість родин обирають онлайн-спосіб — за весь час через Дію подали майже 203 тисячі заяви про виплату, а до Фонду звернулися понад 35 тисяч.

Також заяву можна подати онлайн та офлайн.

Програма "Пакунок школяра" триває до 15 листопада 2025 року — саме до цього часу батьки або інші законні представники першокласників можуть подати заяву. Отримані кошти можна витратити протягом 180 днів.

Читайте також: Чи можна зібрати дитину в перший клас за "Пакунок школяра"

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що найчастіше українці витрачають кошти із "Пакунка школяра" на купівлю дитячого одягу та канцтоварів.

"Пакунок школяра" – це державна програма, в межах якої батьки першокласників отримають по 5 тис. грн від держави на підготовку до школи. Кошти можна витратити лише на купівлю канцелярії, дитячого одягу та взуття.

Програму планують розширити, щоб вона охоплювати не лише канцелярію, дитячий одяг та взуття, а й книги.

Також в Україні запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу з магазинами, де доступна оплата в межах програми "Пакунок школяра".