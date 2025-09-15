"Пакунок школяра": куди батьки найчастіше витрачають кошти

Найчастіше українці витрачають кошти із "Пакунка школяра" на купівлю дитячого одягу та канцтоварів.

Про це розповіли у пресслужбі "Приватбанку".

Там підрахували, що 64% коштів з "Пакунку школяра" батьки першокласників витрачають на дитячий одяг, на канцтовари витрачають у половину менше. Ще 4% коштів допомоги українці витратили на купівлю дитячого взуття.

Загалом, у "Приватбанку" відкрили спецрахунки для отримання Пакунку школяра 191 тис. українців, а понад 101 тис. з них вже отримали зарахування коштів на суму 505 млн грн.

Нагадаємо:

"Пакунок школяра" – це державна програма, в межах якої батьки першокласників отримають по 5 тис. грн від держави на підготовку до школи. Кошти можна витратити лише на купівлю канцелярії, дитячого одягу та взуття.

Програму планують розширити, щоб вона охоплювати не лише канцелярію, дитячий одяг та взуття, а й книги.

Також в Україні запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу з магазинами, де доступна оплата в межах програми "Пакунок школяра".