В уряді пропонують зміни до зарплат вчителів

Віктор Волокіта — 4 березня, 18:37
На парламентському освітньому комітеті під час розгляду проєкту Трудового кодексу обговорили підхід до використання мінімальної зарплати вчителів як соціальної гарантії.

Про це повідомили в Мінекономіки.

"На наш погляд, нам необхідно відвʼязати зарплати вчителів від мінімалки, і застосовувати мінімальну заробітну плату для вчителів саме як гарант захисту від бідності, а не розрахунковий показник", - сказала заступниця міністра Дарія Марчак

Своєю чергою заступниця міністра освіти й науки Анастасія Софієнко додала, що Міносвіти пропонує привʼязати зарплату вчителів або до прожиткового мінімуму, або базової величини.

Нагадаємо:

За результатами розгляду у Верховній Раді держбюджет на 2026 рік не передбачає збільшення тижневого навантаження і переведення вчителів із безстрокових на строкові контракти. Документом передбачено з 1 січня 2026 року підвищення зарплати педагогічних працівників на 30%, а з 1 вересня 2026 року - ще на 20%.

Водночас уряду доручено розробити нову систему оплати праці, яка передбачатиме значний базовий посадовий оклад і яка має запрацювати з вересня 2026 року.

Всеукраїнська асоціація громад (ВАГ) закликала уряд передбачити для місцевих бюджетів компенсацію на покриття видатків на підвищення зарплат працівникам освітньої сфери.

