"Пакунок школяра": запрацювала інтерективна мапа з магазинами, де можна витратити ці кошти

В Україні запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу з магазинами, де доступна оплата в межах програми "Пакунок школяра".

Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності.

"Онлайн-дашборд є лише навігатором та не охоплює всіх магазинів. Хоча перелік не є вичерпним, на мапі можна знайти торгові точки, де можна гарантовано розрахуватися в межах програми. На дашборді є фільтри за областю та територіальною громадою", – інформує міністерство.

Загалом на дашборді відображається понад 25 тисяч торгових точок по всій Україні.

Варто також враховувати, що адреси та назви магазинів можуть оновлюватися, зокрема, через перейменування громад або вулиць.

У відомстві нагадали, що участь у програмі відкрита для всіх магазинів зі сферою діяльності "Торгівля шкільним приладдям (канцелярськими товарами), дитячим одягом та взуттям".

Загалом програма триватиме до 15 листопада 2025 року — подати заяву на отримання допомоги можна через застосунок Дія або в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Нагадаємо:

Державну програму "Пакунок школяра" планують розширити. Тому вона буде охоплювати не лише канцелярію, дитячий одяг та взуття, а й книги.