"Пакунок школяра" розширять: на що ще можна буде витрачати кошти

Державну програму "Пакунок школяра" планують розширити. Тому вона буде охоплювати не лише канцелярію, дитячий одяг та взуття, а й книги.

Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики з посиланням на очільника відомства Дениса Улютіна.

За його словами, це впровадження запрацює протягом найближчих трьох тижнів.

Він зазначив, що українці активно подають заяви на "Пакунок школяра" та надають перевагу онлайн-формату. Так, станом 2 вересня подали заяви майже 128 тисяч родин, з яких 122 тисячі скористалися застосунком Дія.

У межах першого фінансування підтримку вже отримали 86 тисяч родин на суму 430 млн гривень, що становить 35% від коштів, закладених у держбюджет, а ще 18 тисяч родин отримають допомогу найближчим часом.

За даними відомства, наразі зафіксовано понад 3 тисячі відмов — через невідповідність умовам програми.

"Батькам не варто хвилюватися — вони зможуть повторно подати заяву та отримати допомогу. Найчастіше відмови пов'язані з некоректними даними у системі або, наприклад, з’ясувалося, що дитина переведена до іншого закладу освіти. Після оновлення даних слід почекати два дні, перш ніж подати заяву ще раз", — пояснив Улютін.

