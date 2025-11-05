Профільний комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт щодо теплопостачання

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання.

Про це інформує пресслужба апарату Верховної Ради України.

"Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні 5 листопада 2025 року розглянув ряд законопроєктів та прийняв рішення щодо ни", – говориться у повідомленні.

Комітет також рекомендує включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності ДАТ "Чорноморнафтогаз" з урахуванням техніко-юридичних правок.

Комітет надіслав свої висновки щодо розглянутих законопроєктів до головних комітетів, повідомляє парламентська пресслужба.

Зокрема, рекомендовано Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України, для включення його до порядку денного сесії та прийняття за основу і в цілому як закон.

Нагадаємо:

Раніше Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законороєкт щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання. Йдеться про проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання".

Раніше уряд підтримав законопроєкт про обов'язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, приєднаних до систем централізованого теплопостачання.

Раніше повідомлялося, що сстаном на другий квартал 2025 року Борг українців за оплату житлово-комунальних послуг сягнув 106,6 млрд грн.

Антимонопольний комітет покарав теплопостачальну компанію, яка нараховувала плату без урахування показань індивідуальних засобів обліку теплоенергії.