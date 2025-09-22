Уряд зареєстрував законопроєкт про розвиток централізованого теплопостачання

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законороєкт щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання".

Він спрямований на створення сприятливих умов для модернізації, розвитку та ефективного функціонування систем централізованого теплопостачання.

У тому числі йдеться про обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, приєднаних до систем централізованого теплопостачання, а також уточнення конкурентних засад для теплогенеруючих організацій, які виробляють теплову енергію на джерелах теплової енергії, зазначає Мельничук.

Проектом Закону пропонується внести зміни до законів України, якими буде передбачено стимулювання використання відновлюваних джерел енергії та когенерації, розвиток інвестиційних програм у сфері централізованого теплопостачання.

Він також передбачає впровадження механізмів обов’язкового встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, що приєднані до систем централізованого теплопостачання, із визначенням відповідальності теплотранспортуючих організацій за їх обслуговування.

Також говориться про удосконалення порядку формування тарифів на теплову енергію, зокрема, включення витрат на встановлення індивідуальних теплових пунктів у тариф на транспортування теплової енергії та уточнення конкурентних засад у сфері теплопостачання.

"Законопроектом передбачається розробка та затвердження підзаконних нормативно-правових актів, зокрема, правил з виробництва, транспортування, постачання та користування тепловою енергією, порядку встановлення та обслуговування індивідуальних теплових пунктів в будівлі, приєднаній до систем централізованого теплопостачання", – говориться у повідомленні.

