Уряд хоче масово встановити індивідуальні теплові пункти

Уряд підтримав законопроєкт про обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, приєднаних до систем централізованого теплопостачання.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

Це рішення стане важливим кроком до модернізації теплової інфраструктури та підвищення її енергоефективності.

Індивідуальний тепловий пункт -- це компактний автоматизований комплекс, який встановлюється безпосередньо в будинку і регулює подачу тепла та гарячої води саме для цього об’єкта. Він отримує теплоносій із центральної мережі й через теплообмінники передає тепло системам опалення та гарячого водопостачання будівлі.

Як зазначено у повідомленні, "ІТП забезпечуватимуть будинки стабільним опаленням і гарячою водою, дозволять гнучко регулювати споживання теплової енергії та знижувати рахунки мешканців".

"Сучасні ІТП дозволять людям отримувати якісніші послуги й менше платити, а громадам – зробити систему теплопостачання більш стійкою та енергоефективною", – запевнив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Встановлення індивідуальних теплових пунктів стане ключовим елементом модернізації систем централізованого опалення. ІТП будуть обов’язковими для всіх будівель, підключених до централізованого опалення, а обслуговуватимуть їх теплотранспортуючі організації.

Законопроєкт також передбачає удосконалення порядку формування тарифів, щоб витрати на встановлення ІТП включалися у тариф на транспортування теплової енергії. На додаток будуть розроблені: порядок встановлення та обслуговування ІТП, типовий договір для споживачів, правила визначення технічної можливості їх встановлення та підготовки об’єктів до опалювального сезону.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Київ у співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) реалізують масштабний проєкт – капремонт індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях.

У 2024 році комунальний сектор економіки згенерував 825 млн грн збитку. Негативний фінансовий результат продемонстрували 24% із майже 10 тисяч зареєстрованих підприємств.