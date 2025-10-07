Продаж трьох об’єктів на півдні приніс державі понад 110 мільйонів гривень

Фонд держмайна провів за тиждень 12 успішних аукціонів з приватизації, які принесли держбюджету 120,49 млн гривень. Левова частка – від продажу трьох активів на півдні України.

Про це інформує Фонд державного майна.

"Команда Фонду держмайна провела 12 успішних аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 120,49 млн гривень", – говориться у повідомленні.

"Конкуренція на аукціонах зумовила зростання ціни відбулося у 2,32 раза. Загалом у торгах змагалися 33 учасники, що в середньому становить 2,75 охочих на один лот", – повідомляє ФДМУ.

Найдорожчим об’єктом минулого тижня став Дитячий оздоровчий центр "Юний судноремонтник" в місті Одеса. Ціна зросла зі стартових — 14,2 млн гривень до фінальних — 70 млн гривень, повідомляє ФДМУ.

Також попитом серед інвесторів користувався ЄМК ДП "Одеське державне конструкторське бюро кіноустаткування» в місті Одеса — фінальна ціна склала 33,5 млн гривень.

Ціна на ЄМК ДП "Південний науково-дослідний і проектно–конструкторський інститут по розвитку флоту рибного господарства" в місті Миколаїв зросла зі стартових 379,9 тис. гривень до фінальних 8 млн гривень.

Цього тижня ФДМУ планує провести 20 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій такі об’єкти приватизації.

Йдеться про державний пакет акцій розміром 26% СК ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", ЄМК ДП "Славутський комбінат "Будфарфор", пакет акцій розміром 50 відсотків +1 акція СК ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод" та інші.

Нагадаємо:

Раніше ФДМУ повідомив, що на сьогодні портфель об’єктів малої приватизації в Україні складається з 1240 об'єктів, а у портфелі великої приватизації – 19 об’єктів.

За підсумками першого року онлайн-аукціонів з великої приватизації в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі держава отримала 8,9 млрд грн.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що результат аукціонів з малої приватизації на Prozorro.Продажі за сім років — понад 21,8 млрд грн до бюджетів різних рівнів.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що за результатами його діяльності до державного бюджету фактично перераховано понад 6 мільярдів гривень

За результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн гривень та 156,59 млн гривень ПДВ, тож сукупний економічний ефект склав понад 977 млн гривень.