ФДМУ не забезпечує належний облік санкційних активів – Рахункова палата

Фонд держмайна належним чином не здійснює бухгалтерський облік санкційних активів, що унеможливлює надання коректної оцінки стану цих активів, їхньої вартості, ефективності управління ними та власне реалізації.

Про це повідомляє Рахункова палата України за результатами аналізу річного звіту Фонду держмайна.

5 серпня Рахункова палата затвердила звіт про результати аналізу річного звіту ФДМУ, Фонд за 2024 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету. За результатами аналізу встановлено як позитивні досягнення, так і низку суттєвих недоліків у звітності та сфері управління державним майном, зазначають аудитори.

"Відповідальний за аналіз член Рахункової палати Геннадій Пліс зазначив, що викладена у звіті інформація загалом відображає результати діяльності Фонду та відповідає затвердженим ним Методичним рекомендаціям, а сам звіт подано вчасно", – говориться у повідомленні.

Серед ключових висвітлених у звіті позитивних результатів діяльності Фонду – значні надходження від приватизації. План виконано на 247%, до бюджету перераховано майже 10 млрд грн, з яких 6,45 млрд грн – від великої приватизації, 3,49 млрд грн – від малої.

Окрім цього, об’єкти реалізовувалися за значно вищою стартовою ціною: на 41% - у процесі великої та на 168% – у процесі малої приватизації. Також від реалізації ФДМУ санкційних активів до бюджету спрямовано 809,7 млн грн.

Водночас, аудитори наголошують, що звіт не містить достатнього аналізу проблем у сфері управління державним майном, причин їх виникнення та даних про використання Фондом бюджетних коштів, "що знижує прозорість та інформативність цього документу".

Також аудитори встановили, що Фондом належним чином не здійснюється бухгалтерський облік санкційних активів. Це унеможливлює надання коректної оцінки стану цих активів, їхньої вартості, ефективності управління ними та власне реалізації.

Аудитори зазначають, що майже 70 % підприємств розпочали 2025 рік без затверджених фінансових планів, що унеможливлює належне прогнозування надходжень.

Лише 7% підприємств із державною часткою понад 50% сплатили дивіденди. Від сплати дивідендів та з врахуванням частини чистого прибутку до державного бюджету надійшло лише 182 млн грн.

"При цьому заборгованість із заробітної плати на підприємствах, що перебувають в управлінні ФДМУ сягнула 685,5 млн грн (на 84,6 млн грн більше, ніж у 2023 р.)", – говориться у повідомленні.

"Більшість підприємств у сфері управління Фонду у 2024 році задекларували збитки, які у сукупності сягнули 6,45 млрд грн. Заборгованість заробітної плати зростає, адже заходів для її погашення недостатньо", – наголосив Пліс.

Також аудитори звертають увагу, що середня вартість оренди 1 м2 державного майна у 2024 році знизилася на третину. При цьому орендарі накопичили борг перед державним бюджетом у розмірі 409,3 млн грн (з неї - 59,6 млн грн – безнадійна заборгованість).

Щоб підвищити ефективність управління державним майном і збільшити надходження до бюджету, Рахункова палата рекомендувала ФДМУ посилити контроль за діяльністю підприємств та своєчасним поверненням державного майна після оренди.

Також він має забезпечити належний облік санкційних активів, удосконалити механізми планування і підвищення результативності підприємств.

Крім того, Фонду радять ініціювати зміни до постанови №634 з метою перегляду розмірів пільг орендарям державного майна.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що результати аудиту Фонду державного майна виявили заниження у його консолідованій фінансовій звітності загальної суми довгострокових фінансових інвестицій та власного капіталу на майже 16,5 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Рахункова палата України виявила порушень і недоліків у 2024 році на загальну суму 217,5 млрд грн.

Рахункова палата визначила ключові ризики, що можуть вплинути на виконання державного бюджету України на 2025 рік.

Також Рахункова палата повідомила, що податковий борг до зведеного бюджету з початку 2023-го року до І півріччя 2025 року зріс на більш ніж 27 млрд грн. При цьому понад 22,6 млрд грн безнадійного податкового боргу за цей період списано, що є значними втратами для бюджету.