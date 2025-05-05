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Приватбанк спрямовує 32,1 мільярдів дивідендів до держбюджету

Альона Кириченко — 5 травня, 12:10
Приватбанк спрямовує 32,1 мільярдів дивідендів до держбюджету
Getty Images

За підсумками 2024 року Приватбанк спрямовує до державного бюджету 32,1 мільярдів дивідендів, що становить 80% чистого прибутку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що у першому кварталі 2025 року бізнес результат ПриватБанку без переоцінок, резервів та податків зріс на 10% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року та склав 20,3 млрд грн. В банку повідомили, що основним драйвером зростання стали результати основної діяльності банку — чисті процентні та комісійні доходи зросли на 13% рік до року.

Водночас чистий прибуток становив 16,9 млрд грн.

Крім цього, кошти на рахунках фізичних осіб за перший квартал збільшилися на 7,3 млрд грн (+1,6%). Водночас кредитний портфель ПриватБанку зріс на 5 млрд грн та станом на 31 березня 2025 року склав 117,8 млрд грн.

Як повідомляється, ПриватБанк сплатив за підсумками 2024 року понад 41 млрд грн податку на прибуток.

Нагадаємо:

Національний банк України у 2025 році перерахує до державного бюджету зі свого прибутку за 2024 рік 84,2 млрд грн. Це рекордна сума.

Приватбанк держбюджет

держбюджет

Приватбанк спрямовує 32,1 мільярдів дивідендів до держбюджету
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