Приватбанк получит от ЕБРР 600 миллионов евро на кредиты бизнесу

Приватбанк подписал крупнейшее на украинском финансовом рынке соглашение с ЕБРР, что позволит украинскому бизнесу получить до 600 миллионов евро новых кредитов.

Об этом Приватбанк сообщает в Telegram.

Соглашение подписал Микаэль Бьоркнерт, Председатель Правления Приватбанка, во время Ukraine Recovery Conference в Риме 11 июля 2025 г.

"ПриватБанк расширяет сотрудничество с ЕБРР, чтобы дать предпринимателям больше возможностей получить финансирование по крупнейшей на сегодня в Украине программе распределения портфельных рисков", - говорится в сообщении.

"Новое соглашение покрывает часть кредитного риска банка по новым кредитам заемщикам. В частности, оно включает гарантию ЕБРР в размере 185 миллионов евро, что позволяет Приватбанку предоставить украинским предприятиям до 600 миллионов евро дополнительного финансирования", - отмечает банк.

Кредитные линии ЕБРР будут подкреплены покрытием риска первых убытков, финансируемого Францией и Европейским Союзом в рамках Инвестиционной программы ЕС для Украины.

"По этим программам Приватбанк значительно увеличит объемы кредитования, поддерживая предприятия в критически важных отраслях, таких как агробизнес, производство, фармацевтика, транспорт и логистика, а также способствуя инвестициям в энергетическую безопасность страны", - говорится в сообщении.

"Благодаря сотрудничеству с ЕБРР наши предприниматели и малый бизнес будут иметь уже более 1,2 млрд евро финансирования на развитие бизнеса, и обеспеченное финансирование и грантовые программы являются жизненно важным инструментом для стимулирования экономического роста и укрепления устойчивости экономики Украины", - прокомментировал соглашение Микаэль Бьоркнерт.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Кабинет министров привлечет до 35 млн евро от Европейского инвестиционного банка для кредитования малого и среднего бизнеса. Первое принятое решение предусматривает поступление до 20 млн евро от ЕИБ для поддержки средне- и долгосрочных кредитов через государственный "Приватбанк".

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года Приватбанк направляет в государственный бюджет 32,1 миллиардов дивидендов, что составляет 80% чистой прибыли.

Также ранее сообщалось, что чистая прибыль банков в Украине за 2024 год составила 103,7 млрд грн, что на 17,2 млрд грн больше, чем годом ранее. Наибольшая доля прибыли - 39% - пришлась на государственный Приватбанк.