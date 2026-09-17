У США погодили $535 мільйонів для Vodafone Україна та ДТЕК

Американська корпорація DFC схвалила кредити на загальну суму до $535 млн для модернізації мережі Vodafone Україна та фінансування систем накопичення енергії ДТЕК.

Про це повідомила Міжнародна фінансова корпорація розвитку США.

Vodafone Україна зможе отримати до $350 млн. Кошти планують спрямувати на підтримку роботи мобільної мережі під час війни, закупівлю обладнання у перевірених постачальників, погашення боргових зобов'язань і розвиток 5G.

Для ДТЕК рада директорів DFC погодила до $185 млн боргового фінансування. Кредит стосується комплексу акумуляторних систем потужністю 200 МВт і місткістю 400 МВт·год на шести майданчиках у центральній Україні.

За оцінкою DFC, накопиченої електроенергії достатньо, щоб живити 600 тисяч домогосподарств протягом двох годин. Системи допомагають балансувати енергомережу та реагують на зміни частоти за мілісекунди.

У ДТЕК назвали схвалений кредит найбільшою борговою угодою DFC в українській енергетиці від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо:

У 2025 році ДТЕК залучив рекордну суму 3 млрд грн від трьох українських банків — "Ощадбанку", ПУМБ і "Укргазбанку".