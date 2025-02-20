Прибуток українських банків у 2024 році зріс до 104 мільярдів — НБУ

Чистий прибуток банків в Україні за 2024 рік склав 103,7 млрд грн, що на 17,2 млрд грн більше, ніж роком раніше. Найбільша частка прибутку - 39% - припала на державний Приватбанк.

Про це йдеться в Огляді банківського сектору Національного банку.

Зазначається, що у четвертому кварталі фінансові установи зафіксували сумарний збиток у 13,5 млрд грн через підвищення ставки податку на прибуток до 50%, який було нараховано ретроспективно за весь рік.

Водночас кілька банків, включно з чотирма системно важливими, ще не повністю відобразили цей податок і мають зробити це найближчим часом, додають у Нацбанку.

Головним джерелом доходу банків залишається чистий процентний прибуток. Це стало можливим завдяки стабільним виплатам за державними облігаціями та кредитами. Банки активно збільшували частку ОВДП у своїх активах, щоб підтримувати дохідність портфеля на тлі зниження ставок.

Чистий комісійний дохід також зростав. За рік він піднявся на 5,2%, а в грудні вперше з початку повномасштабного вторгнення досяг довоєнного рівня.

Загальний обсяг чистих активів банків збільшився на 16,2% за рік. Особливо зросли вкладення в ОВДП — на 11,2% за четвертий квартал і більш ніж на третину за рік. Натомість вкладення у депозитні сертифікати НБУ скоротилися на 11,6%.

Кредитування також активізувалося. Гривневі кредити населенню зросли на 39,9% за рік, здебільшого коштом незабезпечених позик. Іпотечні кредити майже повністю видавалися через державну програму "єОселя", валовий портфель якої в четвертому кварталі зріс до 24,1 млрд грн.

Для розвитку іпотечного кредитування потрібно більше ринкових продуктів від банків, наголошують у НБУ. Однак для цього необхідно вдосконалити регулювання ринку нерухомості та умови державної підтримки.

Нагадаємо:

Державна програма "єОселя" домінує на ринку та не залишає простору для розвитку ринкової іпотеки.

Платоспроможні банки України отримали 118 млрд грн чистого прибутку за дев'ять місяців 2024 року.