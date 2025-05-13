ЄІБ надасть до 35 мільйонів євро для кредитування українського бізнесу

Кабінет міністрів залучить до 35 млн євро від Європейського інвестиційного банку для кредитування малого й середнього бізнесу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, перше прийняте рішення передбачає надходження до 20 млн євро від ЄІБ для підтримки середньо- та довгострокових кредитів через державний "Приватбанк".

Згідно з другим рішенням, як зазначив прем’єр-міністр, планується залучення через ЄІБ до 15 млн євро на кредитування малого і середнього бізнесу через державний "Укрексімбанк".

Також Шмигаль додав, що за програмою "єРобота" видано понад 25 тисяч мікрогрантів на розвиток власної справи, що сприятиме створенню понад 46 тисяч робочих місць. Крім того, близько 1600 грантів отримають ветерани та їхні рідні.

Нагадаємо:

Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) підписали гарантійну угоду в рамках програми Ukraine Facility для підтримки України у відбудові та стійкості країни, яка дозволить ЄІБ інвестувати 2 млрд євро в термінові зусилля з відновлення та реконструкції в Україні.

Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.