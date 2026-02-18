Правоохоронці виявили незаконне використання гумдопомоги

В Одесі та на Миколаївщині викрили схеми незаконного використання гуманітарної допомоги у сфері комунальної інфраструктури та серед військовослужбовців.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього директора КП "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство", ексголовного інженера та механіка.

Слідство встановило, що наприкінці 2022 року підприємство отримало чотири генератори (потужністю 5,4–165 кВт) як гуманітарну допомогу для забезпечення об'єктів критичної інфраструктури.

"Однак на початку 2023 року керівництво КП використало їх у власних цілях. Зокрема, два дизельні генератори працювали на кафе та ресторан у центрі Одеси, один забезпечував електрикою приватний будинок, ще один – автомийку", – розповіли у прокуратурі.

Збитки оцінено більш ніж у 2,2 млн грн. Колишньому директору та інженеру інкримінують розтрату майна, механіку – пособництво у вчинені цього злочину.

На Миколаївщині військовослужбовець організував продаж авто, ввезених як гуманітарна допомога у 2022–2024 роках. Йдеться про чотири машини: Mitsubishi Outlander, Kia Sorento, Hyundai Terracan та Chrysler.

"Два автомобілі він виставив на продаж в інтернеті, ще два продав вже під контролем правоохоронців. Загальна сума угод склала 16,6 тис доларів США", – зазначено у повідомленні.

У лютому 2026 року підозрюваного затримали, йому інкримінують укладення правочинів щодо гуманітарних товарів з метою прибутку. Триває встановлення можливих співучасників.

