Усі поліцейські у справі про кришування порноофісів вийшли з СІЗО

Четверо посадовців Нацполіції, яких підозрюють в отриманні хабарів за "кришування" так званих порноофісів, вийшли з СІЗО під заставу.

Про це "Суспільному" повідомили в Офісі генпрокурора.

Йдеться про начальника поліції Івано-Франківщини Володимира Яцюка, першого заступника начальника поліції Тернопільщини Андрія Ткачика, ще одного фігуранта Сергія Безпалька та заступника начальника поліції Житомирщини Іллю Гулеватого. Розмір застави для них становив від 1,164 млн грн до 7 млн грн.

Після виходу під заставу підозрювані мають з'являтися за викликом слідчого і прокурора, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Під вартою поки залишається лише ексводій автогосподарства держустанови МВС Володимир Воробей. Суд визначив йому заставу у 8 млн грн.

Нагадаємо:

20 травня стало відомо, що Офіс генерального прокурора за оперативного супроводу СБУ викрив корупційну схему у Національній поліції.

За версією слідства, вони брали хабарі за прикриття роботи офісів, які поширювали в інтернеті контент відвертого характеру.